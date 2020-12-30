معيتيق: وجود سلطة متفق عليها داخل ليبيا ينهي معاناة 10 سنوات

قال أحمد معيتيق، نائب رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي في حكومة الوفاق غير المعتمدة، أن أي صراع أو تصادمات عسكرية ستكون مرهقة للشعب وستصحب دمارا وخرابا.

وأشار معيتيق في تصريح صحفي إلى أن الشعب عانى طيلة الـ 10 السنوات الماضية من الصراعات، معربا عن أمله أن يتحلى الجميع بالإدراك وبعد النظر، داعيا إلى أن يكون هناك تسوية سياسية واقتصادية تبعث الطمأنينة والثقة ما بين الأطراف وتعزز السلام والتنمية لسنة 2021.

وأكد معيتيق على أن اتفاق الأطراف والحوار واللقاءات هو الحل للخروج من الأزمة الراهنة بدل البنادق والمدافع.

وشدد معيتيق على أنه ليس هناك مستفيد من الصراع العسكري أو استمرار عدم وجود سلطة غير متفق عليها في ليبيا، موضحا أن كل الاطراف الليبية تعي وتعرف جيداً طول الـ10 سنوات الماضية بعدم وجود سلطة واحد متفق عليها داخل البلد، لافتا إلى أن كل الأطراف بما فيهم التشكيلات المسلحة الموجودة تعرف جيداً ما هو أهمية وجود سلطة متفق عليها داخل ليبيا.

وأكد معيتيق على أن تحديد موعد للانتخابات مهم جداً ويجب أن تعمل كل الأطراف الليبية على أن يكون هذا الموعد متفقا عليه من كل الأطراف وأن يكون الإنجاز في وقته، داعيا إلى أن يكون هناك حوار مجتمعي مع كل الأطراف حتى تستطيع إقناع الكل أن هذا هو الحل الأمثل وإعادة الأمانة إلى الشعب حتى يقوم بالانتخابات.

ولفت معيتيق إلى أن الأمم المتحدة نجحت في لملمة وإجماع الليبيين على الطاولة، موضحا انه تم الاتفاق على تحديد موعد للانتخابات يوم 24 ديسمبر 2021، مشير في الوقت نفسه إلى أن ما يخص الاتفاق على السلطة التنفيذية يحتاج إلى بعض الوقت حتى نصل إلى تسويات بين الأطراف الليبية.

وأشار معيتيق إلى أنه منذ أن تم توقيع الاتفاق مع الشرق حصل تدفق في إنتاج النفط وانتهت مرحلة الإغلاقات ونأمل ألا تتكرر مرة أخرى، موضحا أن روسيا كانت داعمة ومساندة لهذا الاتفاق.

وألمح معيتيق إلى الدور البارز لروسيا في دعم الاتفاق الذي بعث الأمل لكثير من الأطراف الليبية بعد مرحلة صراعات عسكرية ومرحلة اشتباكات ودمار، معربا عن أمله في إرجاع الاقتصاد إلى سابق وضعه والاستمرار في التنمية والبناء وأن تكون للسلطة الليبية أو الحكومة الليبية أن يكون المصدر الرئيسي أو الدخل الخاص بها في وضع جيد.

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