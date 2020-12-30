الحليق: زيارة أكار لطرابلس تقوض أي عملية سلام في ليبيا

قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، رئيس قبيلة “الزوي”، السنوسي الحليق الزوي، الأربعاء، إن زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الأخير ة لطرابلس تهدف لزرع الفتنة وتقويض أي عملية سلام في ليبيا.

وأكد الحليق أن القبائل الليبية تقف منذ البداية مع الحوار الوطني بعيدا عن التدخلات الخارجية، مشددا على رفض القبائل تحشيد المرتزقة المدعومين من تركيا بالقرب من مدينة سرت وشرق مصراتة.

وأوضح الحليق أن موافقة مجلس النواب التركي على تمديد قوات بلاده على الأراضي الليبية لن يزيد الشعب والجيش إلا إصرارا وعزيمة على طرد ما وصفهم بالشراذم، مطالبا تركيا بالانسحاب وإلا سوف تعود قواتهم إلى أنقرة في توابيت.

وأكد الحليق أن القبائل تدعم الجيش لتطهير البلاد من القوى الأجنبية والمرتزقة الذين تجلبهم تركيا.

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