تركيا تواصل خرق اتفاق جنيف وترسل طائرتين عسكريتين إلى الوفاق

رصدت مواقع حركة الطيران هبوط طائرتي شحن عسكريتين تركيتين في قاعدة “الوطية” عقبة بن نافع بغرب ليبيا.

وأوضحت المواقع أن الطائرة الأولى من طراز إيرباص “إيه 400 إم”، بترميز 220 والثانية من ذات نفس الطراز، ترميز 221.

وقالت المواقع إن ما تم رصده يعد الرحلة رقم 38 ضمن رحلات الشحن العسكري التركية إلى ليبيا، التي تأتي ضمن الجسر الجوي، الذي أقامته تركيا، بالمخالفة لاتفاق جنيف الموقع بين الأطراف العسكرية في 23 أكتوبر الماضي.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن مصادر أن أنقرة نقلت إلى الأراضي الليبية بطاريات صواريخ هوك ومنظومتي رادار كالكان ثلاثي الأبعاد، بالإضافة إلى معدّات اتصال أخرى.

وكان البرلمان التركي قد وافق الثلاثاء الماضي على مذكرة سبق أن تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافيًا، وستسمح موافقة البرلمان ببقاء قوات أردوغان في ليبيا لمدة عام ونصف تبدأ اعتبارا من 2 يناير المقبل.

يذكر أن اتفاق جنيف ينص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

وتواصل تركيا انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم أنقرة دعما كبيرا لحكومة الوفاق غير المعتمدة في طرابلس بالعتاد والمرتزقة.

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