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بنغازي تحتضن معرضا للكتاب يستمر 9 أيام

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقامت الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية، معرض بنغازي للكتاب بالتعاون مع مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام، وبرعاية إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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