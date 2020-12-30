بنغازي تحتضن معرضا للكتاب يستمر 9 أيام

أقامت الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية، معرض بنغازي للكتاب بالتعاون مع مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام، وبرعاية إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.
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قناة ليبيا
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