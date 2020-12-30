الأمم المتحدة تعلن تحديد موعد إجراء الانتخابات في ليبيا

أعلنت الممثلة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني ويليامز مساء الأربعاء، تحديد الـ 24 ديسمبر 2021 موعدا للانتخابات الليبية.

وعقدت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الأربعاء، اجتماعًا لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة آخر المستجدات والبحث في الخطوات القادمة، ونتائج اجتماعات اللجنة القانونية المشكلة من أعضاء لجنة الحوار، وخطوات استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية.

وأضافت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، حسبما ذكرت “العربية”، أن العد العكسي بدأ مع جداول زمنية واضحة بحسب خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي.

وقال ستيفاني ويليامز خلال اجتماع بأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم، إنها ما زلت تؤمن أن هذه العملية لن تمضي قدما، ولن يتحقق لها النجاح إذا كان النهج المتبع في هذه المداولات الهامة مبني على حسابات الربح والخسارة.

وتابعت أن “ما تحتاجه ليبيا ليس معادلة لتقاسم السلطة، بل معادلة لتحمل المسؤولية بشكل تشاركي تسير بكم نحو الانتخابات”.

وأكدت أنها ما زلت تؤمن أن هذه العملية لن تمضي قدما، ولن يتحقق لها النجاح إذا كان النهج المتبع في هذه المداولات الهامة مبني على حسابات الربح والخسارة.