باشاغا يتابع تأمين مدينة لبدة الأثرية

أجرى وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، الأربعاء، زيارة تفقدية لمدينة لبدة الأثرية بالخمس؛ بهدف الإطلاع على سير العمل الأمني في تأمين وحماية المدينة.

وخلال الجولة، التي رافقه فيها مدير أمن الخمس، ورئيس فرع جهاز الشرطة السياسية وحماية الآثار الخمس، أثنى باشاغا على الجهود المبذولة في تأمين والاهتمام بالموروث الثقافي وحمايته من السرقات والتعديات والتلف «رغم قلة الإمكانات»، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

– باشاغا يدرس الاستفادة من خبرات «بايكار» التركية في المجال الأمني

وأمس الثلاثاء، بحث باشاغا مع مدير عام شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية خلوق بايكار، سبل التعاون بين الجانبين، والاستفادة من خبرات الشركة للرفع من كفاءة العمل الأمني بوزارة الداخلية.

يشار إلى أن لبدة الكبرى تعد من المواقع الأثرية البالغة الأهمية، وأُدرجت ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

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