قبل نهاية السنة بيوم .. الرئاسي يخصص مليار دينار لصالح داخلية الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر المجلس الرئاسي اليوم الأربعاء قراراً بتخصيص مليار دينار ليبي لصالح وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وجاء في نص القرار يؤذن بإنفاق مبلغ مليار دينار ليبي لدعم قطاع الداخلية ولتوفير التجهيزات والاحتياجات والمتطلبات الأمنية للمحافظة على الأمن القومي وحماية المرافق والمنشأت الحيوية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة .

ويأتي صرف هذا المبلغ لتنفيذ خطة الترتيبات الأمنية وتغطي النفقات المنصوص عليها من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

وبحسب القرار يتولى مصرف ليبيا المركزي إيداع المبلغ المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار فى حسبا الإيراد العام فى مصرف ليبيا المركزي.

وتصرف النفقات المنصوص عليها فى المادة الأولى وفق القرار فى توفير المعدات والتجهيزات والمنظومات الإلكترونية ومعدات الحماية والوسائل المادية واللوجستية لمحاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة وتوريد الطيران العمودي ووسائل النقل الأمنية ذات الطبيعة الخاصة وتأمين المرافق والمنشأـ الحيوية والمحافظة على الأمن القومى

ويتولي وزير المالية المفوض إصدار التفويضات المالية لتنفيذ المخصصات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار بناء على القرارات الصادرة من المجلس الرئاسي، وتتولى وزارة المالية إيداع المبالغ المفوض بها والمخصصة فى حساب الطوارئ بمصرف ليبيا المركزي والخاص بوزارة الداخلية، وكذلك تتولى تسييل المبالغ المفوض بها فى حساب الطوارئ للجهات المستفيدة.

وتلتزم الجهات المستفيدة من المبلغ المنصوص عليه بالصرف فى حدود المبالغ المخصصة وفقا لأوجه الصرف وتلتزم بتقديم تقرير المصروفات الفعلية مرفقة بمذكرة التسوية المصرفية وكشف حساب المصرف إلى وزارة المالية.