رئيس الوزراء الإيطالي: ذكّرت “جو بايدن” بأهمية تجديد الاهتمام بالملف الليبي

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي إن الأزمة الليبية كانت دائمًا محور اهتمامات روما وسياستها الخارجية.

وأضاف كونتي في المؤتمر الصحفي التقليدي الذي يعقده كل نهاية عام: “لم نتخلّ أبدًا عن اهتمامنا المستمر بهذا الملف وبهدف تحقيق الاستقرار في البلاد من خلال تجاوز المنطق العسكري ووقف التدخل الخارجي، في السياق مقررات مؤتمر برلين”.

وذكر كونتي أن “العملية العسكرية في ليبيا لا تزال هشة، لكن إيطاليا لن تتراجع أبدًا عن هدف إحلال ليبيا موحدة، مستقلة وتتمتع بحكم ذاتي بعيدا عن أي تدخل خارجي”.

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي: “سنعمل في إطار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي”، مبينا أنه “في سياق محادثة هاتفية طويلة مع بايدن، ذكّرت بالفعل بأهمية منطقة المتوسط ​​وبتجديد الاهتمام بالملف الليبي”.

واشار كونتي إلى أن “إيطاليا تقف في الصف الأول للعمل باستمرار مع كل ما يتيحه نظامنا، مع وزير الخارجية والمخابرات”.

وخلص رئيس الحكومة الإيطالية إلى القول إن “المشاكل لا يتم حلها بالهجوم العسكري مطلقاً، بل هناك مجال للحوار دائمًا”.