كونتي: نسعى لتجنب الحل العسكري ووقف التدخلات الخارجية في ليبيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، إن الأزمة الليبية دائمًا هي محور اهتماماتنا وسياستنا الخارجية.

وأكد كونتي في تصريح صحفي، أن بلاده لم تتخلّ أبدًا عن مواصلة اهتماها بالملف الليبي، وأنها تسعى دائما لتحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال تجنب الحل العسكري ووقف التدخلات الخارجية، وفقا لمقررات مؤتمر برلين.

وأشار كونتي إلى إن العملية العسكرية في ليبيا لا تزال هشة، مشددا على أن روما لن تتراجع عن دعم وحدة الدولة الليبية، واستقلالها وأن تتمتع بحكم ذاتي بعيدا عن أي تدخل خارجي.

وأوضح كونتي أنه سيعمل في إطار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مبينا أنه تناول هاتفيا مع الرئيس الأمريكي المرتقب جو بايدن، أهمية منطقة المتوسط ​​لاسيما الملف الليبي.

وأكد كونتي على أن بلاده على علاقة متينة بليبيا، مبينا أن ثمار هذه العلاقة قد شوهدت في عملية تحرير الصيادين الصقليين الذين كانوا محتجزين في بنغازي.

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