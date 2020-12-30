الخارجية الروسية: لافروف أخبر سيالة بأن حل الأزمة الليبية يكمن في تقارب كل الليبيين

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثات مع وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة، اليوم الأربعاء في موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها طالعته “الساعة 24” إن الوزيرين ناقشا مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بتطور الوضع في ليبيا.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد التأكيد على أن وقف الأعمال العدائية المستمر منذ ستة أشهر يخلق ظروفًا مواتية لدفع العملية السياسية الليبية إلى الأمام.

وفي هذا السياق، أشار الاجتماع إلى ضرورة تكثيف العمل على تشكيل سلطات انتقالية موحدة في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي عُقدت دورته الأولى في تونس خلال من 9 إلى 14 نوفمبر الماضي، بحسب البيان.

وتابع البيان: “تم التشديد على أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي مع الدور القيادي للأمم المتحدة من أجل دفع عملية التفاوض بين الليبيين بشكل مستدام من أجل انسحاب ليبيا المبكر من الأزمة الحادة التي طال أمدها”.

وجدد لافروف التأكيد على استعداد روسيا لمواصلة تعزيز التقارب بقوة في مواقف الأطراف الليبية بهدف نهائي هو تحقيق تسوية شاملة تستند إلى قرارات مؤتمر برلين الدولي بشأن ليبيا، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.

واستكمل البيان: “في الوقت نفسه، تم التأكيد على أن مفتاح نجاح الحوار الليبي المتنامي هو مشاركة جميع القوى السياسية ذات التأثير على الأرض، والدعوة إلى الحفاظ على سلامة أراضي الدولة الليبية ووحدتها وسيادتها”.

وأكد وزير الخارجية الروسي بحسب البيان على استعداد الشركات الروسية استئناف العمل في ليبيا مع عودة الوضع العسكري السياسي إلى طبيعته وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة.

ولفت بيان الخارجية الروسية إلى أن اجتماع لافروف وسيالة جرى خلاله تبادل الآراء حول مشاكل حل النزاعات وحالات الأزمات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مهام مكافحة الإرهاب الدولي بشكل فعال.