ويليامز: لا تراجع عن إجراء الانتخابات في ليبيا العام المقبل

أكدت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، اليوم الأربعاء، أن موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 في ليبيا هدف لن يتم التراجع عنه، مشددة على أن البعثة لديها هدف واضح وهو إجراء الانتخابات في ليبيا.

وقال ستيفاني ويليامز خلال اجتماع بأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم، إنها ما زلت تؤمن أن هذه العملية لن تمضي قدما، ولن يتحقق لها النجاح إذا كان النهج المتبع في هذه المداولات الهامة مبني على حسابات الربح والخسارة.

وأضافت أن ما تحتاجه ليبيا ليس معادلة لتقاسم السلطة، بل معادلة لتحمل المسؤولية بشكل تشاركي تسير بالبلاد نحو الانتخابات، مشيرة إلى الحاجة إلى تشكيل لجنة استشارية مكونة من 15 مشاركا في ملتقى الحوار السياسي الليبي للمساعدة في التوصل إلى توافق بشأن القضايا الخلافية.

وأشارت ويليامز إلى أن العد العكسي بدأ مع جداول زمنية واضحة بحسب خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي، لافتة إلى مواجهة البعثة ما وصفته بتأخير في تحقيق مستوي مقبول من الإجماع علي آلية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا.

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