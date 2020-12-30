المرج.. جلسة حوارية حول دور الإعلام في تعزيز المشاركة الانتخابية

المرج 30 ديسمبر 2020 (وال)- شهد مقر فوج الكشاف والمرشدات ببلدية المرج، جلسة حوارية حول “دور الإعلام في المشاركة الانتخابية”، بحضور لفيف من إعلاميي ونشطاء المجتمع المدني بالبلدية.

هذا وتأتي الجلسة التي أشرف عليها مكتب الإدارة الانتخابية بالمدينة يوم أمس، ضمن أنشطة المفوضية العليا للانتخابات الرامية إلى تعزيز المشاركة الانتخابية بين شرائح المجتمع، وتفعيل دور شركاء المفوضية من إعلاميين ومدونين ونشطاء مجتمع مدني؛ لتوسيع دائرة التوعية الانتخابية.

وقد تركزت مناقشات الجلسة على أربعة محاور هي: تقييم دور وسائل الإعلام خلال الانتخابات السابقة، إلى جانب التحديات والمشكلات التي تُواجه وسائل الإعلام في التواصل مع المفوضية، وكذلك التحديات التي تُواجه وسائل الإعلام في أدوار التوعية الانتخابية، فضلا عن تحديد نقاط العلاقة بين المفوضية ووسائل الإعلام والمسؤولية التوعية على عاتق الطرفين.

يُشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ تقوم بعدة أنشطة تدريبية وتوعية خلال هذه الفترة؛ وذلك استعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة. (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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