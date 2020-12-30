مينيتي: الاتحاد الأوروبي لعب دورا حاسما في اسقاط الدولة الليبية قبل تسع سنوات

تساءل وزير الداخلية الإيطالي الأسبق، ماركو مينيتي، الأربعاء، ما الذي يجب أن يحدث بعد لكي تهتم أوروبا بليبيا؟.

وقال مينيتي تصريحات صحفية، إن الاتحاد الأوروبي لعب دورا حاسما في اسقاط الدولة الليبية قبل تسع سنوات مع وجود تدخلات إقليمية ودولية فجة في شرق وغرب ليبيا.

وتساءل مينيتي عندما قرأ عن إنشاء قاعدة ميغ 29 في الجفرة ما الذي يجب أن يحدث بعد لكي تهتم أوروبا بالشأن الليبي؟

وأضاف مينيتي أنه تم إحراز تقدم في توطيد وقف إطلاق النار في ليبيا، متسائلا هل يعتقد المجتمع الدولي حقا أن هذا كافٍ؟.

وأوضح مينيتي إنه بعد استقالة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارس الماضي مر عام تقريبا دون أن تتمكن الأمم المتحدة من تعيين خلف له.

وتابع مينيتي أنه لا يمكن التفكير إطلاقا بالاهتمام بمنطقة المتوسط دون دفاع أوروبي مشترك يمتلك صلاحياته وبُعده الخاص، مضيفا أنه من غير الواقعي تخيل إمكانية لعب دور جيوسياسي دون التحدث بصوت واحد ولسان واحد.

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