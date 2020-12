كونتي يبحث مع بايدن الملف الليبي.. ويؤكد على الحوار

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إنه ناقش الوضع في ليبيا مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مضيفًا أن إيطاليا تعطي الأولوية دائمًا لهذه القضية في سياستها الخارجية.

وأدلى كونتي بهذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي التقليدي لنهاية العام الذي عقد في العاصمة روما، الأربعاء.

وأضاف كونتي أنه أكد لبايدن على أهمية منطقة البحر الأبيض المتوسط والملف الليبي للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن إيطاليا تسعى إلى خلق “ليبيا موحدة ومستقلة عن التدخل الأجنبي”.

وشدد كونتي على أن الوضع في ليبيا يظل دائمًا على رأس جدول أعمال السياسة الخارجية الإيطالية، مبينا أنه لا يمكن تسوية الأزمة السياسية في البلاد إلا من خلال المفاوضات والدبلوماسية.

وقال كونتي إن إيطاليا لم تتوقف عن الاهتمام بملف ليبيا والدفع باتجاه استقرار البلاد والتغلب على المنطق العسكري والتدخل الأجنبي، مشيرًا إلى أن “المشكلات لا تُحل من خلال الهجمات القتالية. هناك دائما مجال للحوار والدبلوماسية”.

