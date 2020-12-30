مطار مصراتة يستأنف الرحلات الجمعة

أعلن مطار مصراتة الدولي، اليوم الأربعاء، أنه سيستأنف الرحلات إلى مختلف الوجهات، الجمعة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من صيانة صالة القادمين.

وقالت إدارة المطار في بيان، إن المطار سيسيّر أول رحلة لشركة الأجنحة الليبية يوم الجمعة الموافق 1/ 1 /2021، على أن يتم الإعلان عن جدول الرحلات الخاصة بالمطار فور توفرها.

يشار إلى أن اجتماعا عُقد بمقر وزارة المواصلات بحكومة الوفاق، في طرابلس، الثلاثاء، لمناقشة سبل تطوير مطار مصراتة الدولي، وتم في الاجتماع مناقشة عدة مواضيع أهمها: الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تطوير المطار بما فيها إعداد المخطط العام وإنشاء محطة ركاب متكاملة، والإجراءات المتعلقة بتخصيص جزء من القيمة المالية اللازمة لتنفيذ المشروع من بند الطوارئ.

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