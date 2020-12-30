مديرية أمن جالو تطلق خطة أمنية داخل المدينة وخارجها

بناء على تعليمات وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، شرعت مديرية أمن الواحات جالو بإطلاق الخطة الأمنية داخل المدينة وخارجها.

وقام مدير الأمن المقدم خالد العبار بجولة تفقدية على المراكز والبوابات والاستيقافات الليلية والاطلاع على عمل أفراد الشرطة.

وأشاد العبار بدور رجال الشرطة في ضبط الأمن والحد من الجريمة المنظمة التي استهدفت بعض المحلات التجارية وسيارات المواطنين من قبل العمالة الوافدة التي تمتهن السرقة والسطو.

وأوضح أن الدوريات والاستيقافات تستمر من منتصف الليل إلى ساعات الصباح الأولى، مشيرا إلى مشاركة كافة أقسام المديرية بالخطة الأمنية.

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