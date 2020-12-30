النمروش: “لجنة فنية” ستزور الأكاديميات العسكرية القطرية للاستفادة منها

قال وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش اليوم الأربعاء إن “لجنة فنية” ستزور بعض الأكاديميات العسكرية في قطر للاستفادة منها لصالح ما أسماه “الجيش الليبي” في إشارة إلى مليشيات الوفاق.

وزار النمروش، في 12 نوفمبر الماضي دولة قطر، ووقع بروتوكول تعاون مع وزير الدفاع خالد العطية، زعم أنه للتعاون في التدريب وبناء القدرات الذي سيساهم في دعم بناء القدرات والاستفادة من الخبرات القطرية، على حد قوله.

وتواصل “الوفاق” بذلك تحديها للمجتمع الدولي بالاستمرار في خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف، برعاية الأمم المتحدة.