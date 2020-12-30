سبها تسجل حالة وفاة واحدة و 13 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 16 حالة للشفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، الأربعاء، تسجيل حالة وفاة واحدة و 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 16 حالة للشفاء.

وقال المركز في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن إجمالي العينات الخاصة بفحص فيروس كورونا بلغ 29 عينة، منها 16 حالة سالبة و13 حالة إيجابية.

وأضاف المركز أن الإصابات الـ13 الجديدة منها 11 حالة جديدة وحالتان مخالطتان ، مبينا أن الـ 11 إصابة الجديدة منها 7 حالات من سبها و3 حالات من الغريفة وحالة واحدة من الشاطئ، موضحا أن الحالتين المخالطتين من سبها وحالة الوفاة من اوباري.

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