غدامس تسجل إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة داخل مركز العزل

أعلن فريق الاستجابة والتدخل السريع غدامس، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشار الفريق في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس داخل مركز عزل غدامس.

وأوضح الفريق أن 11 شخصا تماثلوا للشفاء، دون أن يحدد عدد العينات التي أجريت عليها تحاليل الكشف عن الفيروس.

يذكر أنه بهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات بكورونا في غدامس حتى الثلاثاء إلى 189 حالة، بينها 15 حالة نشطة، و168 حالة شفاء، فيما توفي ستة أشخاص جراء الإصابة بالوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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