الثني يؤكد على ضرورة تطوير المدارس والمناهج التعليمية لمواكبة العصر

ليبيا – اطلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني الأربعاء على سير عمل وزارة التعليم؛ وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير التعليم فوزي بومريز.

الاجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي للحكومة إلى نسب إنجاز المشاريع بالوزارة، خاصة مشاريع إنشاء وصيانة المدارس.

من جانبه، أكد بومريز أن الوزارة بصدد افتتاح منبى مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية فرع بنغازي وعدد من المنشآت التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستشرع في توزيع الكتاب المدرسي خلال الأسبوع القادم.

وأطلع وزير التعليم رئيس الحكومة على التقرير الختامي للوزارة، فيما أكد الثني على ضرورة الرفع من المستوى التعليمي وتطوير المدارس وإقامة دورات للمعلمين وتطوير المناهج التعليمية لمواكبة العصر.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية