الثني يؤكد على ضرورة تطوير المدارس والمناهج التعليمية لمواكبة العصر

ليبيا – اطلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني الأربعاء على سير عمل وزارة التعليم؛ وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير التعليم فوزي بومريز.
الاجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي للحكومة إلى نسب إنجاز المشاريع بالوزارة، خاصة مشاريع إنشاء وصيانة المدارس.
من جانبه، أكد بومريز أن الوزارة بصدد افتتاح منبى مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية فرع بنغازي وعدد من المنشآت التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستشرع في توزيع الكتاب المدرسي خلال الأسبوع القادم.
وأطلع وزير التعليم رئيس الحكومة على التقرير الختامي للوزارة، فيما أكد الثني على ضرورة الرفع من المستوى التعليمي وتطوير المدارس وإقامة دورات للمعلمين وتطوير المناهج التعليمية لمواكبة العصر.
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