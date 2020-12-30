ويليامز لأعضاء الحوار: حل ليبي لأزمتكم أفضل من فرض آخر خارجي عليكم

ليبيا- أكدت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز عدم إمكانية الاستمرار في عملية مفتوحة إلى ما لا نهاية فالهدف واضح وهو إجراء الانتخابات في البلاد.

ووفقا لتغريدات في الصفحة الرسمية للبعثة الأممية في موقع التواصل الاجتماعي تابعتها صحيفة المرصد جاء تأكيد ويليامز خلال كلمتها في الاجتماع الذي عقد الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي “زوم” لملتقى الحوار السياسي وفيها شددت المبعوثة الأممية بالإنابة على الحاجة الماسة لتوحيد المؤسسات.

ونبهت ويليامز إلى وجود تأخير في التقدم نحو تحقيق مستوى مقبول من الإجماع على آلية لاختيار السلطة التنفيذية وهو ما يحتم عليها بصفتها وسيطة في الحوار ومن باب التمسك بالواجب الأخلاقي والمهني معالجة هذه العقبات والمساعدة في إرشاد الليبيين لتوافق مقبول يساهم في إجراء الانتخابات التي تمثل الهدف الأسمى.

وأشارت ويليامز إلى وجوب تشكيل لجنة استشارية مكونة من 15 مشاركا في ملتقى الحوار السياسي للمساعدة في التوصل إلى توافق بشأن القضايا الخلافية داعية كل عضو من الملتقى لإظهار روحية توافق جريئة واستعداد لتقديم التنازلات للارتقاء معا لمستوى المهمة من أجل مواطنيهم وإخوتهم وأخواتهم وبناتهم وأبنائهم.

وطالبت ويليامز الأعضاء بالاستفادة من عامل الزمن الذي لم يعد رفاهية الآن للتوصل إلى ما يطمحون إليه من حل مصنوع فعليا في ليبيا وضمان عدم المجازفة والحصول على حل مصنوع خارج البلاد ومفروض عليهم بطريقة أو بأخرى معربة عن إيمانها أن العملية لن تمضي قدما ولن يتحقق لها النجاح إذا كان النهج المتبع في هذه المداولات الهامة مبنيا على حسابات الربح والخسارة.

وأضافت ويليامز أن ما تحتاجه ليبيا ليس معادلة لتقاسم السلطة بل أخرى لتحمل المسؤولية بشكل تشاركي وصولا إلى الانتخابات لأن العد العكسي بدأ في الـ21 من ديسمبر بجداول زمنية واضحة وفق خارطة الطريق التي اعتمدها أعضاء الملتقى التي يستحقون مرة أخرى التهنئة على اعتمادها في تونس بعد أن حددت الـ24 من ديسمبر من العام 2021 موعدا للانتخابات الهدف الذي لن يتم التراجع عنه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية