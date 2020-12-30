بنغازي.. افتتاح معرض للكتاب برعاية “التوجيه المعنوي”

افتتحت الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني التابعة للحكومة الليبية معرضاً للكتاب في مدينة بنغازي -يوم الأربعاء- برعاية إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية وبلدية بنغازي .

شارك في الإحتفال -مُمثلاً عن بلدية بنغازي- عضو المجلس التسييري مسؤول ملف التعليم “عبدالباسط سليمان الجازوي” ومدير إدارة العلاقات العامة بالبلدية “صالح البدري”، بحضور عدد من ضباط الجيش الوطني ومنتسبيه ولفيف من مثقفي البلدية وإعلامييها وأهل المدينة.

وعرضت العديد من دُور النشر والمكتبات المحلية كتبها في هذا المعرض ،وستقام على هامشه العديد من الأمسيات القصصية والشعرية- حسب ما أورد المكتب الإعلامي للمجلس التسييري لبلدية بنغازي .

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