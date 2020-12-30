“الحويج” يوجه بالإعداد لإقامة ندوة وطنية حول الأزمة الليبية

عقد وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج اجتماعا مع أعضاء مكتب المستشارين بالوزارة، للاستماع إلى مقترحات وآرائهم حول آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان طالعته “الساعة 24” إن الحويج استمع إلى مقترحات وآراء المستشارين حول آخر تطورات الوضع في ليبيا.

وأضاف البيان: “اكد الجميع على ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة حول مستقبل الحل في ليبيا، خاصة من خلال الانتخابات القادمة، وأن يكون الحل بأيدي الليبيين أنفسهم بعيدا عن أي تدخلات أجنبية تعوق أي حل للأزمة الليبية”.

وتابع البيان: “اقترح الوزير البدء في الإعداد لإقامة ندوة وطنية حول الأزمة الليبية (أي مقاربات وأي حلول؟) تدعى لها كافة الأطراف الليبية للمشاركة في إثراء النقاش حول مستقبل الحياة السياسية في ليبيا”.