فرانس برس: “غوتيريش” يقترح نشر مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار في ليبيا

ليبيا- قدم الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” مقترحا إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي يقضي بنشر مراقبين دوليين لدعم وقف إطلاق النار “الهش” في ليبيا.

تقرير إخباري أعدته وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد إطلاع الوكالة على رسالة وجهها “غوتيريش” لأعضاء المجلس تضمنت تشكيل مجموعة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من مجموعات إقليمية مثل الاتحادين الإفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية.

وتضمنت الرسالة إشارات إلى ما يريده الطرفان المعنيان باتفاق وقف إطلاق النار من تفادي القوات الأجنبية المسلحة والزي الرسمي وهو ما يحتم على جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين والدوليين احترام بنود الاتفاق وضمان تنفيذه من دون تأخير مشجعة الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي والمنظمات الإقليمية على دعم تفعيل آلية وقف إطلاق النار عبر توفير مراقبين فرديين تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجددت الرسالة دعواتها لجميع الدول لاحترام حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا والذي تم انتهاكه بشكل صارخ فيما رجح التقرير أن يتم مناقشة مقترح “غوتيريش” بالعام الجديد ليعمل بموجبه المراقبون بداية حول سرت ويعدون التقارير عنها ووقف إطلاق النار فيها بالتعاون مع الجهات العسكرية الليبية فضلا عن تتبع مسألة انسحاب القوات الأجنبية وإزالة الألغام والمتفجرات الأخرى.

وأختتم التقرير بالإشارة إلى توسع المراقبين إلى أجزاء أخرى من البلاد حسب ما تسمح به الظروف حتى يمكن استبدالهم بقوة وطنية ليبية موحدة.

ترجمة المرصد – خاص

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