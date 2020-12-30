وليامز: هناك تقدّم كبير على كل المسارات في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

30 December, 2020

قالت المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، إنه مازال هناك بعض التقدم الإيجابي على مختلف المسارات في البلاد، من خلال تبادل للمحتجزين بقيادة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بما يعزز مناخ الثقة بين الفرقاء.

وأضافت وليامز إنها تتواصل بشكل يومي معاللجنة العسكرية المشتركة لتحقيق التقدّم بشأن إعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت باعتباره مهما للمواطنين “الذين يريدون التمكن من التنقل في جميع أنحاء البلاد ولإيصال البضائع والخدمات”.

وأشادت “بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على مثابرتهم وإصرارهم القوي على ضمان التنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في جنيف في 23 تشرين الأول/ أكتوبر.“

كما أكدت المبعوثة الـأممية على تحقيق “بعض التقدم الكبير على المسار الاقتصادي، وقد اجتمعت بعض اللجان الفرعية المنبثقة عن المسار الاقتصادي خلال الاسبوع الماضي قبل العطلة”، حيث تمت متابعة اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بشأن توحيد أسعار الصرف بالإضافة إلى الاجتماع في جنيف من أجل القيام بإصلاحات شاملة على اقتصاد البلاد.

وأشارت ويليامز إلى أن “العد التنازلي قد بدأ في 21 كانون الأول/ديسمبر حيث تم تحديد أطر زمنية واضحة في خارطة الطريق التي اعتمدت في تونس وأن تحديد تاريخ اجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 والطريق إلى هذه الانتخابات إنجاز لا رجعة فيه وهدف لن تراجع عنه.

وقالت إن الليبيين بحاجة إلى تشكيل لجنة استشارية تتكون من 15 عضواً لتساعد في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضايا الخلافية، وسيتم منح مهلة بيومين حتى مساء الجمعة لتقديم أو إعادة تأكيد الترشيحات لهذه اللجنة وبدء العمل بسرعة. “ويتعين دعم كل ترشيح بثلاثة تواقيع وستقوم البعثة بعد ذلك بوضع الصيغة النهائية لعضوية اللجنة مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تحقيق التوازن بين جميع المكونات بما في ذلك التوازن بين الجنسين وتمثيل الشباب والمكونات العرقية المختلفة.

وأكدت أن عمل هذه اللجنة سيكون “محدداً بإطار زمني”، وستُمنح “أسبوعين لمناقشة القضايا العالقة وتقديم توصيات ملموسة وحقيقية للجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها، لذلك فسيكون دور اللجنة استشاريا”.

” style=”height: 521px;”>