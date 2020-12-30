تشاووش أوغلو: التزامن بين زيارة وفدي مصر وتركيا إلى طرابلس جاء «صدفة»

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن تزامن زيارة الوفد المصري إلى طرابلس مع زيارة الوفد العسكري التركي بقيادة وزير الدفاع كانت محض صدفة، حسبما وصف وأشار.

وقال «أغلو»، في معرض رده على أسئلة للصحفيين في مؤتمر صحفي، إن زيارة الوفد المصري إلى ليبيا ليست مرتبطة بزيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار التي جرت بالتزامن مع تواجد الوفد في ليبيا.

ورأى أوغلو أنه “من غير الممكن أن يكون لمصر علم بزيارة وزير الدفاع التركي إلى ليبيا، وأنه من الطبيعي أن تؤثر الأحداث في ليبيا على جارتها مصر، على غرار تأثر تركيا من تطورات الأوضاع في سوريا العراق”.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ومصر تسعيان لتحديد خارطة طريق بشأن علاقاتهما الثنائية، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وتابع: إن التواصل مستمر بين أنقرة والقاهرة على المستوى الاستخباراتي لتعزيز العلاقات، إضافة إلى الحوار على المستوى الدبلوماسي.

وأوضح أوغلو أن “التواصل بين البلدين يتم أيضاً عبر ممثلياتيهما في أنقرة والقاهرة”، لافتا إلى لقائه نظيره المصري سامح شكري على هامش اجتماعات دولية خلال العام الماضي، وأنهما أكد ضرورة العمل على خارطة طريق بشأن علاقات البلدين.

وتابع: “نسعى مع مصر للتحرك وفق مبدأ عدم التضارب في المحافل الدولية، فعلى سبيل المثال فإن مصر رفعت اعتراضاتها حول بعض المسائل في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الأخير”.