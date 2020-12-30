غوتيريش يدعو إلى تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم الهدنة في ليبيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تشكيل لجنة مراقبين دوليين لدعم الهدنة الهشة في ليبيا.

وطالب غوتيريش في رسالة وجهها غوتيريش إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، طلب فيها تشكيل مجموعة مراقبة تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية على غرار الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

ودعا الأمين العام كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية لاحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تطبيقه من دون تأخير.

وحث غوتيريش الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم آلية تطبيق وقف إطلاق النار، بما في ذلك توفير أفراد للمراقبة تحت إشراف الأمم المتحدة، مطالبا كل الدول للتقيد بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وينص اتفاق وقف إطلاق على خروج كل القوات الأجنبية من البلاد في غضون 3 أشهر.

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