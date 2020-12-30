باشاغا يبحث في مصراتة تمركزات الطيران العمودى بالمنطقة الغربية

زار وزير الداخلية بحكومة الوفاق “فتحى باشاغا” -الأربعاء- إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في مدينة مصراتة وكان في استقباله مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، العميد “علي النويصري” ومعاونه ومدير الإدارة العامة لطيران الشرطة عميد طيار “الطاهر القرباع” ومدير إدارة المهام الخاصة رائد “محمد الضراط” وعدد من ضباط الإدارة- حسب ما أورده المكتب الإعلامي للوزارة.

وناقش “باشاغا” خلال اجتماع عقده مع الضباط والمسئولين، أهم النقاط الموضوعة لتمركزات الطيران العمودى بالمنطقة الغربية وكذلك مدى الإستفادة من خدمات الطيران في الرصد والمراقبة الجوية متعددة المهام ونقل قوات التدخل حين تستوجب الظروف الطارئة ذلك.

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