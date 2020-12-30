وزير الخارجية التركي: نتواصل مع عقيلة صالح.. ومبعوثه زار تركيا

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة تواصلت مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال الفترة الماضية.

وقال أوغلو في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين، أمس الأربعاء، عقب تقييمه أداء وزارته خلال العام 2020 الذي شارف على الانتهاء: “نتواصل مع الجانب الشرقي في ليبيا، فالممثل الخاص لرئيس برلمان طبرق زار تركيا، وقبل ذلك كان رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح ينوي إرسال نائبه إلى تركيا غير أن هذه الزيارة لم تتم” على حد قوله.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لم يرد في كلمة أمس الأربعاء، على تهديدات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، التي توعد فيها باستهداف الجيش الليبي خلال زيارته قبل ايام لطرابلس.

جدير بالذكر أن الكاتب محمود المصراتي قال في لقاء إعلامي رصدته “”الساعة 24” في سبتمبر الماضي إن عقيلة صالح ليس لديه مشكلة في استمرار اتفاقية العار مع تركيا، أو أن يكون مستشاره خالد المشري المهم مكافأته برئاسة المجلس الرئاسي.

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