الإبراهيمي: مجلس الأمن استعمل التدخلات السافرة في ليبيا لإسقاط النظام في 2011

أكد الدبلوماسي والمبعوث الأممي السابق، الأخضر الإبراهيمي، أن الوضع في ليبيا لا يختلف عن الوضع في سوريا، فيما يتعلق بالتدخلات الخارجية السافرة في الشأن الداخلي.

وقال الإبراهيمي إن قرار مجلس الأمن رقم 1973 حول ليبيا استعمل التدخلات السافرة لإسقاط النظام وقد نجحوا في ذلك لكن لم يكن متبوعا بأي عمل ايجابي في مساعدة الشعب الليبي.

واعتبر الإبراهيمي أن ما يجري من لقاءات في عدة عواصم منها برلين وأيضا مخرجات حوار اللجنة العسكرية 5+5 تدل على وجود إمكانية حلحلة ومساعدة الليبيين على الاتفاق وعلى بناء الدولة بدل من دفعهم الى الاقتتال مشددا على وجود ما وصفها ببوادر تنبئ بالخير.

وأعرب الدبلوماسي السابق عن أمله في تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا وأن لا تظلم إفريقيا في هذا الموضوع، لأن الأفارقة قادرين على أن يساهموا بشكل كبير اذا ما سمح لهم.

وشدد الإبراهيمي على أن الولايات المتحدة ترفض أن يعين مبعوث إفريقي في حين أن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي متفقان على إمكانية ان يكون المبعوث كذلك، مشيرا إلى تداول ترشيح اسم السياسي رمطان لعمامرة واستعمال الولايات المتحدة للفيتو لمنع ذلك، معتبرا هذا التصرف ظلم شديد.

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