الخارجية الروسية: بوغدانوف يبحث مع السفير المصري الأزمة الليبية

بحث الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير خارجية روسيا ، ميخائيل بوغدانوف، أمس الأربعاء، الأزمة الليبية مع السفير المصري لدى موسكو إيهاب نصر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن بوغدانوف استقبل السفير المصري، وتبادلا وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على مشاكل حل الأزمة في ليبيا.

وأضاف البيان: “تم التأكيد مجددًا على استعداد موسكو والقاهرة لزيادة تعزيز تنسيق سياستهما الخارجية من حيث تسهيل حل النزاعات لقائمة في المنطقة على أساس القانون الدولي”.