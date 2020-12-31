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الطبيبتان “ابتسام وصفية” تحاضران في الخُمس حول الدعم النفسي في ظل الجائحة

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اشتركت الدكتورة ابتسام الحبيشي والدكتورة صفية قشوطة في إلقاء محاضرة ضمن دورة علمية في مدينة الخمس، بعنوان “الدعم النفسي والاجتماعي في ظل جائحة كورونا” .

استهدفت الدورة العاملين بمراكز العزل والفلترة والمستشفيات والخدمات الصحية ضمن حملة التوعية المجتمعية لمواجهة فيروس كورنا التي تقيمها لجنة مكافحة الجائحة على مستوى بلدية الخمس بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتأتي المحاضرة والدورة ضمن الحملة التوعوية المجتمعية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، التي تواصلت على مدار يومين بمدينة الخمس والتي يقيمها ويشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع البلدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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