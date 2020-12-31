الطبيبتان “ابتسام وصفية” تحاضران في الخُمس حول الدعم النفسي في ظل الجائحة

اشتركت الدكتورة ابتسام الحبيشي والدكتورة صفية قشوطة في إلقاء محاضرة ضمن دورة علمية في مدينة الخمس، بعنوان “الدعم النفسي والاجتماعي في ظل جائحة كورونا” .

استهدفت الدورة العاملين بمراكز العزل والفلترة والمستشفيات والخدمات الصحية ضمن حملة التوعية المجتمعية لمواجهة فيروس كورنا التي تقيمها لجنة مكافحة الجائحة على مستوى بلدية الخمس بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتأتي المحاضرة والدورة ضمن الحملة التوعوية المجتمعية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، التي تواصلت على مدار يومين بمدينة الخمس والتي يقيمها ويشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع البلدية.

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