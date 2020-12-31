ليبيا الان

طرابلس.. احتفالية تكريمية للمشاركين في مؤتمر التعليم الرقمي

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مدرج وزارة الداخلية بحكومة الوفاق احتفالية تكريمية للمؤتمر الدولي الأول حول التعليم الرقمي في ليبيا على خلفية المشاركة في فعاليات انعقاده في “23” من شهر ديسمبر الجاري، والتي تم فيها تكريم البحاث والرعاة و الداعمين والمساندين.

وبدأ الحفل التكريمي بكلمة لمدير الإدارة العامة للتدريب العميد دكتور فتحي عون رحب فيها بالحضور وأثنى في على مشاركة الوزارة في المؤتمر ، وعبر عن بالغ سروره بإمكانية نقل تجربة التعليم الرقمي للمؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للداخلية،مما يساهم في خلق منظومة تعليمية متطورة تواكب خطى العالم المتسارعة في هذا المجال وتقلل من هدر الوقت والجهد والمال-حسب ما أورده المكتب الإعلامي للوزارة عن مفردات الحفل.

وألقيت في الحفل كلمات لمنظمة أساتذة بلا حدود وجامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية وكلمة باسم المكرمين من البحاثة، فيما اختتم الحفل بتوزيع الدروع وشهائد التكريم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك