طرابلس.. احتفالية تكريمية للمشاركين في مؤتمر التعليم الرقمي

شهد مدرج وزارة الداخلية بحكومة الوفاق احتفالية تكريمية للمؤتمر الدولي الأول حول التعليم الرقمي في ليبيا على خلفية المشاركة في فعاليات انعقاده في “23” من شهر ديسمبر الجاري، والتي تم فيها تكريم البحاث والرعاة و الداعمين والمساندين.

وبدأ الحفل التكريمي بكلمة لمدير الإدارة العامة للتدريب العميد دكتور فتحي عون رحب فيها بالحضور وأثنى في على مشاركة الوزارة في المؤتمر ، وعبر عن بالغ سروره بإمكانية نقل تجربة التعليم الرقمي للمؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للداخلية،مما يساهم في خلق منظومة تعليمية متطورة تواكب خطى العالم المتسارعة في هذا المجال وتقلل من هدر الوقت والجهد والمال-حسب ما أورده المكتب الإعلامي للوزارة عن مفردات الحفل.

وألقيت في الحفل كلمات لمنظمة أساتذة بلا حدود وجامعة المعالي للعلوم الإنسانية والتطبيقية وكلمة باسم المكرمين من البحاثة، فيما اختتم الحفل بتوزيع الدروع وشهائد التكريم.

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