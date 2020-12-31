تدابير “داخلية الوفاق” لتأمين مدينة لبدة الأثرية وحمايتها

اطلع وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” -الأربعاء- على سير العمل الأمني في تأمين وحماية مدينة “لبدة” الأثرية، قرب مدينة الخمس، عبر جولة قام بها داخل المدينة ، رافقه خلالها مدير أمن الخمس ورئيس فرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الأثار بالخمس، وعدد من الضباط-حسب ما أورده المكتب الإعلامي للوزارة.

وأثنى الوزير على الجهود التي يبذلها المواطنين في الخمس ومدير الأمن وأعضاء المديرية وفرع الشرطة السياحية ومصلحة الأثار، في تأمين المدينة التاريخية والاهتمام بهذا الموروث الثقافي، وحمايته من السرقات والتعديات والتلف رغم قلة الإمكانيات لدى وزارة الداخلية التي تستخدم في الحفاظ على الأماكن الأثرية والسياحية-حسب تعبيره.

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