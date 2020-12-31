وزارة العدل تطالب “الداخلية ” بتحديد مكان القاضي المختطف “مصطفى لندي”

متابعة/218

قالت وزارة العدل بحكومة الوفاق في بيان ، اطلعت 218 على نسخة منه، إنها تتابع بقلق الأنباء حول اختفاء القاضي بمحكمة جالو الجزئية، مصطفى عيسى لندي، وأسرته، الذي اُختطف يوم الجمعة الماضية، مؤكدةً أنها ستظل على تواصل مستمر مع المجلس الأعلى للقضاء للوقوف على حقيقة الواقعة.

كما دعت الوزارة فرق البحث والإنقاذ بــ”داخلية الوفاق” إلى بذل كل الجهود الممكنة لتحديد مكان القاضي، والعمل على تأمين سلامته- حسب ما ورد في البيان المنشور على الصفحة الرسمية لوزارة العدل بحكومة الوفاق.

كما عبّرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية -في وقت سابق- عن انزعاجها من عملية اختفاء لندي وأسرته، وقالت إنه فور تأكدها من صحة الواقعة أخطرت جهاز الإسعاف والطوارئ والجهات الأمنية والعسكرية، التي بدأت حملة واسعة للبحث عنهم، لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليهم حتى الآن.

ودعت الجمعية القضائية، وأعضاء وموظفي الهيئات القضائية في ليبيا، المجلس الأعلى للقضاء بالتواصل مع كل الجهات، للبحث والتحري عنهم بالوسائل البرية والجوية كافة، مطالبين مكتب النائب العام بفتح تحقيق في عملية اختفاء زميلهم وأسرته.

وشددت الجمعية القضائية على ضرورة أن يُصدِر المجلس الأعلى، بياناً لإطلاع الرأي العام على المساعي والإجراءات التي بُذلت لمعرفة مصير القاضي وعائلته، لافتةً إلى أن استهداف رجال القضاء وخطفهم تكرر.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة-في وقت سابق الأسبوع الماضي- أنه يشارك في عمليات واسعة للبحث عن القاضي “مصطفى لندي التباوي”الذي اختفى وانقطع معه الاتصال بعد مغادرة الكفرة قبل أيام وبرفقته عائلته المكونة من “3” أفراد-حسب ما أورده موقع الهدف الإخباري .

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