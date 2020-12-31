ليبيا الان

مصادر تكشف لـ”أخبار ليبيا24″ تفاصيل واقعة الاعتداء على غرفة الطبيبات بمستشفى الجلاء

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24- خاص

كشفت مصادر طبية وأمنية متطابقة تفاصيل واقعة الاعتداء على غرفة الطبيبات بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي بواسطة قنبلة يدوية.

وقالت المصادر لـ”أخبار ليبيا24″ إن المعتدي عسكري دخل في شجار مع أحد المواطنين، حيث تم إسعاف الأخير إلى المستشفى وأدخل إلى غرفة العناية الفائقة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه عندما حاول العسكري الدخول على المواطن في العناية تم منعه من قبل عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة المكلفة بتأمين المستشفى.

وأشارت المصادر إلى أن المعتدي دخل لغرفة الطبيبات بالمستشفى ويحمل معه قنبلة يدوية نوع (رمانة) لضمان خروجه من المستشفى دون التعرض له بعد التفاوض معه ليطلق سراح الطبيبات، حيث أخرج مجموعة من الطبيبات، وبعد وصول زملاءه من الكتيبة خرج دون أن يحدث إطلاق رصاص أو تصادم مع الجهة المكلفة.

يذكر أن الاعتداءات تتكرر بشكل كبير على المرافق الصحية والأطباء من قبل أشخاص مسلحين، كما يدخل الكثير من المواطنين الذين تورطوا بمشاجرات مسلحة بأسلحة نارية للمستشفى حتى يصل الأمر لإطلاق نار داخل غرف الطوارئ والعناية الفائقة من قبلهم، دون أن يتم وضع حداً لهذه الظاهرة.

الوسوم

#مستشفى_الجلاء الاعتداء بنغازي غرفة_الطبيبات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك