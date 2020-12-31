مصادر تكشف لـ”أخبار ليبيا24″ تفاصيل واقعة الاعتداء على غرفة الطبيبات بمستشفى الجلاء

أخبار ليبيا24- خاص

كشفت مصادر طبية وأمنية متطابقة تفاصيل واقعة الاعتداء على غرفة الطبيبات بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي بواسطة قنبلة يدوية.

وقالت المصادر لـ”أخبار ليبيا24″ إن المعتدي عسكري دخل في شجار مع أحد المواطنين، حيث تم إسعاف الأخير إلى المستشفى وأدخل إلى غرفة العناية الفائقة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه عندما حاول العسكري الدخول على المواطن في العناية تم منعه من قبل عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة المكلفة بتأمين المستشفى.