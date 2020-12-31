«بويصير»: الليبيون سيفسدون الانتخابات كما فعلوا مع «الثورة»

زعم محمد بويصير، الأمريكي الليبي المقيم في تكساس، أن الليبيون سوف يفسدون الانتخابات كما أفسدوا «الثورة»، إن لم تكن تلك الانتخابات حرة ونزيهة.

وقال بويصير في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إن لم تكن حره ونزيهة. الليبيون سيفسدون فكرةً الانتخابات كما أفسدوا الثورة”.

وكانت الممثلة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، قد أعلنت مساء أمس الأربعاء، تحديد الـ24 ديسمبر 2021 موعدا للانتخابات الليبية.

وعقدت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الأربعاء، اجتماعًا لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة آخر المستجدات والبحث في الخطوات القادمة، ونتائج اجتماعات اللجنة القانونية المشكلة من أعضاء لجنة الحوار، وخطوات استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية.

وأضافت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة “العد العكسي بدأ مع جداول زمنية واضحة بحسب خارطة الطريق المعتمدة في ملتقى الحوار السياسي، وما زلنا نؤمن أن هذه العملية لن تمضي قدما، ولن يتحقق لها النجاح إذا كان النهج المتبع في هذه المداولات الهامة مبني على حسابات الربح والخسارة”.

وتابعت أن “ما تحتاجه ليبيا ليس معادلة لتقاسم السلطة، بل معادلة لتحمل المسؤولية بشكل تشاركي تسير بكم نحو الانتخابات، ما زلنا نؤمن أن هذه العملية لن تمضي قدما، ولن يتحقق لها النجاح إذا كان النهج المتبع في هذه المداولات الهامة مبني على حسابات الربح والخسارة”.