«الشكري» لـ «الليبيين»: متى تنفضون عن عقولكم ركام الجاهلية وتستفيقون؟!

خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري، جموع الليبين، مذكرًا بقيام دولة النيجر بانتخاب شخص من أصول ليبية، فيما لايزالون لا يطيقون بعضهم لبعض ولا جيرانهم في تونس ومصر.
وقال “الشكري” في منشور له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “انتخاب محمد ابوعزوم (من أصول ليبية) رئيساً لجمهورية النيجر؛ أما أنتم لاكم طايقين بعضكم، ولاكم طايقين أولادكم اللي كانوا بره ولاكم طايقين خوتكم التوانسة والمصريين “، على حد قوله.
وأضاف؛ “متى تنفضون عن عقولكم ركام الجاهلية وتستفيقون؟”، بحسب تعبيره
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