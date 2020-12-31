«الشكري» لـ «الليبيين»: متى تنفضون عن عقولكم ركام الجاهلية وتستفيقون؟!

خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري، جموع الليبين، مذكرًا بقيام دولة النيجر بانتخاب شخص من أصول ليبية، فيما لايزالون لا يطيقون بعضهم لبعض ولا جيرانهم في تونس ومصر.

وقال “الشكري” في منشور له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “انتخاب محمد ابوعزوم (من أصول ليبية) رئيساً لجمهورية النيجر؛ أما أنتم لاكم طايقين بعضكم، ولاكم طايقين أولادكم اللي كانوا بره ولاكم طايقين خوتكم التوانسة والمصريين “، على حد قوله.

وأضاف؛ “متى تنفضون عن عقولكم ركام الجاهلية وتستفيقون؟”، بحسب تعبيره