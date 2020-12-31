إجلاء 130 مهاجرًا غير شرعي من مراكز الإيواء بالعاصمة طرابلس إلى رواندا

أخبار ليبيا24- خاص

أجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 130 مهاجرًا غير شرعي كانوا في مراكز الإيواء بالعاصمة طرابلس إلى رواندا ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة لـ”أخبار ليبيا24″ إن هؤلاء المهاجرين تم اعتراض قواربهم قبالة السواحل الليبية من قبل الجهات المختصة.

وأضاف حمزة أنه تم إجلاء المهاجرين إلى رواندا كبلد ثاني مستضيف في مركز حماية دولي تابع للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إطار الإعداد والترتيب إلى نقلهم إلى بلدانهم الأصلية أو قبولهم لدى إحدى دول الاتحاد الأوروبي كطالبي لجوء.

وأوضح رئيس اللجنة أن هؤلاء المهاجرين سيبدأون العام الجديد بأمان في مركز العبور التابع لمفوضية شؤون اللاجئين ريثما يتم البحث عن حلول دائمة مخصصة لهم.