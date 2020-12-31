إجلاء 130 مهاجرًا غير شرعي من مراكز الإيواء بالعاصمة طرابلس إلى رواندا

أخبار ليبيا24- خاص
أجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 130 مهاجرًا غير شرعي كانوا في مراكز الإيواء بالعاصمة طرابلس إلى رواندا ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة لـ”أخبار ليبيا24″ إن هؤلاء المهاجرين تم اعتراض قواربهم قبالة السواحل الليبية من قبل الجهات المختصة.
وأضاف حمزة أنه تم إجلاء المهاجرين إلى رواندا كبلد ثاني مستضيف في مركز حماية دولي تابع للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إطار الإعداد والترتيب إلى نقلهم إلى بلدانهم الأصلية أو قبولهم لدى إحدى دول الاتحاد الأوروبي كطالبي لجوء.
وأوضح رئيس اللجنة أن هؤلاء المهاجرين سيبدأون العام الجديد بأمان في مركز العبور التابع لمفوضية شؤون اللاجئين ريثما يتم البحث عن حلول دائمة مخصصة لهم.
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