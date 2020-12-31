الحليق: على تركيا الانسحاب من ليبيا وإلا سيعود جنودها في توابيت

أكد السنوسي الحليق، نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، رئيس قبيلة «الزوي»، أن زيارة وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الأخيرة لطرابلس تهدف لزرع الفتنة وتقويض أي عملية سلام في ليبيا.

وقال الحليق، في تصريحات صحفية له: “إن القبائل الليبية تقف منذ البداية مع الحوار الوطني بعيدا عن التدخلات الخارجية، كما ترفض القبائل تحشيد المرتزقة المدعومين من تركيا بالقرب من مدينة سرت وشرق مصراتة”.

وأضاف “موافقة مجلس النواب التركي على تمديد قوات بلاده على الأراضي الليبية لن يزيد الشعب والجيش إلا إصرارا وعزيمة على طرد الشراذم، وأطالب تركيا بالانسحاب وإلا سوف تعود قواتهم إلى أنقرة في توابيت”.