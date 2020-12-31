«بركان الغضب»: رجالنا في بوقرين يواجهون البرد القارص دفاعا عن العرض فلبوا لهم احتياجاتهم

طالبت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق، جميع المسؤولين من أصحاب الضمير الحي بالوقوف مع رجالهم الذين يعانون في البرد القارص وتلبية احتياجاتهم، لأنهم بحسب وصفهم يدافعون عن ” العرض” والأرض.

ونشر مكتب الإعلام الحربي لعملية «بركان الغضب» على فيسبوك، مجموعة صور وعلق عليها أنها “من بوابة السدادة حتى الوشكة وأبوقرين” ترصد مجموعة من المليشيات التابعة لهم والذين وصفتهم العملية بـ “الأبطال المرابطين”.

ودعا منشور «بركان الغضب» من وصفه بـ “القائد الأعلى للجيش الليبي” و”رئيس الأركان العامة” وكل مسؤول و”من له ضمير حي”، بأن ينظر “لهؤلاء الرجال، مستطردًا؛ “قفوا معهم ولبوا لهم احتياجاتهم البسيطة فهم يواجهون البرد القارص من أجل الوطن مدافعين عن الأرض والعرض”، على حد قوله.