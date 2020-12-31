مفوضية اللاجئين: نقلنا 811 لاجئا من ليبيا خلال عام 2020

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، نجاحها في إجلاء 130 شخصا من طالبي اللجوء المستضعفين في ليبيا ونقلهم بأمان إلى رواندا في رابع وآخر رحلة إجلاء جوية خلال عام 2020.

وقالت المفوضية، إنها ستُستأنف رحلات الإجلاء العام المقبل، مشيرا إلى أن المجموعة الأخيرة ضمت رجالا ونساء وأطفالا من إريتريا والسودان وإثيوبيا والصومال. وكانت غالبيتهم تعيش في مناطق حضرية في طرابلس، فيما كان الكثيرون منهم محتجزين سابقا في مراكز احتجاز بأنحاء ليبيا.

وذكر رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا جون بول كافاليري، أن عمليات الإجلاء تعد شريان حياة مهما للاجئين في ليبيا، مشددا على ضرورة بذل مزيد من الجهود من المجتمع الدولي لتقديم دعم أكبر لهذه الفئات.

وأضاف أن جائحة كوفيد-19 لم تفرض فقط قيودا على اللاجئين في ليبيا أثرت على سبل كسب رزقهم وأمنهم الغذائي وحصولهم على الرعاية الصحية، ولكنها أثرت أيضا على السبل والحلول القانونية المتاحة لهم للخروج من ليبيا.

وحث الدول المستقبلة على توفير مزيد من فرص إعادة التوطين لمساعدة المفوضية على نقل طالبي اللجوء المستضعفين من الوضع الصعب في ليبيا.

يشار إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نقلت 811 لاجئا وطالب لجوء من ليبيا خلال العام الحالي. ويُسجل لدى المفوضية حوالي 45 ألف لاجئ وطالب لجوء في ليبيا، من بينهم 329 في مراكز الاحتجاز.