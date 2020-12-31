“العباني”: البعثة الأممية تجاوزت اختصاصاتها وصلاحياتها

انتقد عضو مجلس النواب، محمد العباني، عمل البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مُعتبرًا أنها قد تجاوزت صلاحياتها واختصاصاتها في ليبيا.

وقال “العباني” إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، تُحاول إخلاء منطقة “سرت والجفرة” من السلاح، في الوقت الذي تسمح فيه بفتح أبواب المنطقة الغربية على مصراعيها لدخول العتاد والمرتزقة، التي تعمل مع العدوان التركي، للسيطرة على الهلال النفطي، حسب وصفه.

وأضاف عضو مجلس النواب، بحسب ما نشر في صحيفة “العين” الإخبارية، أنه وعلى الرغم من اختيار البعثة الأممية المشاركين في الملتقى بعناية؛ إلا أنهم لم ينصاعوا لتوجيهاتها الرامية إلى إقرار ما سبق أن أعدته، ولم تعلن عنه، بالتعاون مع سفير بلادها في ليبيا.

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