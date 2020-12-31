«الرعيض»: أسعار مواد البناء ارتفعت بسبب «المصرف المركزي»

رأى رئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية، محمد الرعيض، عضو مجلس النواب المقاطع وعضو ملتقى الحوار السياسي، أن أسباب ارتفاع مواد البناء في البلاد يرجع إلى عدم فتح اعتماد مالي لها منذ شهر فبراير الماضي.

وقال الرعيض في مداخلة هاتفية عبر قناة «ليبيا بانوراما»، الذراع الإعلامية لتنظيم الإخوان: “عندما أغلقت منظومة مصرف ليبيا المركزي، نتيجة غلق النفط أو نتيجة رغبة المصرف في الحفاظ على الاحتياطي العام بحسب رأيه”.

وأضاف “ليس غريبا ما وصل إليه سعر الدولار خلال الشهرين الماضيين، فعدم الاستقرار يجعل البعض غير متيقن متى ستفتح المنظومة بعد، فالتجار وكبار الشركات لا يريدون المجازفة بشراء بضائع كثيرة ثم يتغير سعر الصرف بعد ذلك ويهبط الدولار ويخسر هو خسارة كبيرة”.

وتابع “عدم توحيد سعر الصرف وعدم فتح منظومة مصرف ليبيا المركزي، هي السبب الأول والوحيد، غلاء وتذبذب أسعار كافة المواد وعلى رأسها مواد البناء التي تحتاج إلى شركات كبرى لكي يستوردونها”.