الحبري: سيتم إعادة تشكيل لجنة السياسة النقدية لمراقبة سعر الصرف

أكد محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري، أنه سيعاد تشكيل لجنة السياسة النقدية، وستكون أداة مهمة من أجل مراقبة سعر الصرف وانعكاساتها على المحاور الموجودة في الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن هذا الاجراء سيحدث بعدما التئم مصرف ليبيا المركزي واجتمع مجلس إدارته.

وأوضح الحبري خلال كلمته في الندوة العلمية بكلية الاقتصاد في جامعة بنغازي حول السياسة النقدية وتعديل سعر الصرف، أن اللجنة ستراقب سعر الصرف بصفة دورية، شرط توافر الظروف الأمنية والسياسية، وأن تكون هناك حالة استقرار حتى يتمكن سعر الصرف من الاستمرار، مؤكدا أن السعر الجديد سيمكن المصرف من وضع السياسات الملائمة لكل حالة على حدة، كما سيزيد تحديد سعر الصرف القدرة على التصدير واستغلال الطاقات العاطلة.

وأشار الحبري إلى أن الاقتصاد الليبي يعاني البطء والهيكلية غير الملائمة، والسيطرة الكلية والهيمنة المالية من خلال إيراد النفط، ولابد من الخروج من هذه القوقعة، والاتجاه إلى التنوع واستخدام المؤشرات الاقتصادية الصحيحة بدلا عن الاتكال على سعر النفط، مشددا على ضرورة أن يسعى مصرف ليبيا المركزي إلى تحقيق هذا الهدف بكل قوة وينسق السياسات المكملة مع السياسة المالية والتجارية، إضافة إلى تطوير القطاع المصرفي بالبلاد.

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