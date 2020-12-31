طبرق تسجل 8 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الخميس، تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة في بيانها رقم 95 أنه تم إجراء تحاليل للكشف عن فيروس كورونا على عدد من العينات لم تحدد عددها.

يشار إلى أن الاستشارية الطبية طبرق أعلنت، الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس .كورونا.

وحتى الثلاثاء، وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 99 ألفًا و935 حالة، منها 27 ألفًا و203 إصابات نشطة، و71 ألفًا و273 متعافى، في حين توفي 1459 آخرون منذ بدء انتشار الوباء بالبلاد مارس الماضي.

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