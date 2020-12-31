سلفيوم: رصدنا 172 رحلة شحن عسكري من تركيا لغرب ليبيا خلال 2020

نشرت مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث رسم بياني يوضح الجسر الجوي العسكري التركي خلال عام 2020.

وأوضحت المؤسسة أن الخط الافقي يظهر شهور السنة والخط العمودي عدد الرحلات الجوية من تركيا إلى غرب ليبيا التي رصدتها في كل شهر، واللون الأصفر يرمز لطيران تابع للوفاق، واللون البرتقالي يرمز لطيران سلاح الجوي التركي، واللون الاخضر يرمز لطيران سلاح الجو القطري.

وكشفت المؤسسة أن إجمالي عدد رحلات الشحن العسكري من قواعد تركية إلى غرب ليبيا في الفترة من منتصف مارس وحتى 30 ديسمبر 2020 كانت 172 رحلة، لافتة إلى أن طائرات شحن تابعة لسلاح الجو التركي قامت بعدد 105 رحلة باستخدام طائرات من طراز اللوكهيد C130 والايرباص A400M.

وتابعت، قامت طائرة الشحن العسكري التابعة للوفاق بعدد 61 رحلة جميعها باستخدام اليوشن IL-76. كما قام طيران شحن تابع لسلاح الجو القطري بعدد 6 رحلات باستخدام طائرة البوينغ C17. وذروة هذه الرحلات كانت في شهر مايو وكانت 39 رحلة شحن عسكري جوية كالتالي

21 رحلة لسلاح الجو التركي

12 رحلة لطائرة تابعة للوفاق

6 رحلات لسلاح الجو القطري

وأضافت المؤسسة، أن عدد رحلات الشحن الجوي العسكري بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 اكتوبر بلغ 40 رحلة.