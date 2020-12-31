الوطني للأرصاد الجوية ينشر توقعات الطقس على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة

أخبار ليبيا24

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية توقعات الأحوال الجوية على ليبيا خلال الثلاثة أيام المقبلة ابتداءً من الية الخميس.

وأكد المركز أن تكاثرًا للسحب من حين لآخر يوم الغد على مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق ودرجات الحرارة تكون منخفضة على معظم أرجاء ليبيا.

وأضاف المركز أن الطقس في رأس أجدير مصراتة سهل الجفارة جبل نفوسة تكون السماء صافية قليلة السحب تتكاثر أحيانًا يوم الغد الجمعة مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية.

وأفاد المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15 – 17) درجة مئوية على أغلب المناطق ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على المرتفعات.

وعن منطقة الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد الواحات مرادة ذكر المركز أن الطقس شهد تكاثر السحب يوم الغد على الخليج سهل بنغازي والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرياح تكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15- 21) درجة مئوية على أغلب المناطق وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الجفرة سبها غات غدامس الحمادة تتكاثر فيها السحب يوم الغد على بعض المناطق مع سقوط أمطار متفرقة والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20 – 22) درجة مئوية ولا تتجاوز (16) درجة مئوية على غدامس والحمادة.

ولفت المركز الوطني إلى أن مناطق الكفرة السرير تازربو تكون فيها السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية خفيفة السرعة.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20 – 22) درجة مئوية.