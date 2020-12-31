مطار مصراتة الدولي يعلن استئناف رحلاته اعتبارا من الجمعة

أعلن مطار مصراتة الدولي، عن استئناف رحلاته بدءا من يوم الجمعة، وذلك بعد الانتهاء من تحوير صالة القادمين.

وأوضح المطار، في بيان له، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن أول رحلة ستكون لشركة الأجنحة الليبية يوم الجمعة الموافق الأول من يناير 2021، وهو موعد مباشرة مطار مصراتة الدولي لاستئناف رحلاته .

وأشار ت إدارة المطار إلى أنه ستكون هناك رحلة استثنائية لخطوط الأجنحة الليبية بحيث تكون وجهتها مصراتة تونس .. تونس مصراتة، فيما سيتم الإعلان عن الجدولة الخاصة بالمطار فور توفرها.

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