النهر الصناعي: انقطاع المياه عن هذه المناطق غدا الجمعة

أعلنت إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة النهر الصناعي (سرير -سرت- تازربو -بنغازي)، بأنها ستشرع في أعمال الصيانة بغرفة تخفيض الضغط رقم (4) الواقعة بطريق المطار عند مفترق المساكن.

وأوضحت الإدارة أن أعمال الصيانة ستكون يوم غدا الجمعة الموافق 1 يناير 2021 اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة ليلا وسيترتب على ذلك قطع المياه على معظم أجزاء وسط وشرق مدينة بنغازي، فيما سيستمر تزويد غرب المدينة بالمياه من غرفة التخفيض رقم (3).

وأضافت الإدارة أن فريق العمل سيقوم باستبدال عدد (6) صمامات عزل قطر (600 ملم) وكذلك عدد (1) صمام تحكم (600 ملم) بالغرفة المذكورة.